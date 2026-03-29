مشاهد لوصول موكب الرئيس أحمد الشرع والوفد الوزاري المرافق له إلى برلين في إطار زيارة رسمية
الحكومة السورية تقوم بإجلاء عدد من رعايا كوريا الجنوبية من لبنان إلى وطنهم عبر الأراضي السورية
افتتاح دائرة الوكالات في القصر العدلي بحلب لتسهيل عمل المحامين وتسريع إنجاز المعاملات
إزالة البسطات العشوائية من شارع الحلوانية في حلب بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها
تصريح مدير منطقة الغاب فايز لطوف حول الإجراءات الأخيرة لحل الإشكال الذي وقع في مدينة السقيلبية
ارتفاع أمواج البحر على شاطئ طرطوس نتيجة المنخفض الجوي
“بصمة الريادة” في إعزاز بريف حلب.. سيدات يحوّلن المنح التدريبية إلى مشاريع عمل منتجة
السورية للمخابز وUNDP تطلقان مشروع تأهيل 4 أفران في دير الزور لرفع الطاقة الإنتاجية
Sign in to your account
تذكرني