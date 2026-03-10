تكثيف الجولات الرقابية على أسواق حلب للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتزام الباعة بالأسعار

الزراعة والفاو تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا
عمليات جراحية وتدريبات للكوادر الطبية ضمن حملة “استعادة الأمل” في حمص
مشروع جديد لصون وتوثيق موقع بارك جبل الزاوية الأثري في محافظة إدلب
مشاهد لمداخل الأنفاق التي حفرها تنظيم قسد داخل مدينة الطبقة
مراسل سانا من المركز الصحي في دير حافر بريف حلب ينقل الواقع بعد تفعيل عمل المركز
