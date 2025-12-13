اختتام المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لجراحة الأطفال في حلب

لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتشار قوات الأمن الداخلي بالسويداء لتنفيد وقف إط
ورشة عمل في إدلب حول مدونة السلوك المهني الإعلامي
الأمن العام في حمص يقبض على مجموعة لصوص ويعيد المسروقات إلى أصحابها
حفل لإعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى