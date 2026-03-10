24 متدرباً في حمص لتنفيذ التقييم الوطني لمهارات القراءة والحساب في مرحلة التعليم الأساسي

خروج الأهالي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الإنساني
افتتاح معرض الكتب والوثائق الشركسية في دمشق لتعزيز قيم التنوع في المجتمع السوري
يوم حقلي ضمن مشروع زراعة وإكثار الأصناف النباتية الإرثية المقاومة للظروف المناخية في إدلب
وفد من محافظة حمص يزور تدمر لمتابعة الواقع الخدمي في المدينة
ورشة للحدادة العربية في حلب تحافظ على روح الحرفة بصناعة أدوات أكثر جودة ومتانة
