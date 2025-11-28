مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد

مروحيات الجيش تشارك باحتفالات ذكرى تحرير مدينة جسر الشغور في ريف إدلب بإلقاء الورود على الأهالي في ساحة النادي
انطلاق فعاليات مؤتمر كارلتون الاستثماري في المركز الثقافي بإدلب بحضور محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
88 شركة وطنية تشارك في معرض خان الحرير النسيجي التخصصي
الأمن الداخلي في طرطوس يحيّد أحد المتورطين بأعمال إجرامية ومهاجمة مواقع عسكرية
أطفال يعيدون بناء المآذن التاريخية في سوريا.. مشروع تعليمي في معرض دمشق الدولي
