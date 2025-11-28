كلمة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال حفل إطلاق حملة “بنش كُرمى لعيونك” المجتمعية في ريف إدلب
مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد
أهالي الصنمين في ريف درعا يحيون ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان” ويؤكدون وحدة الشعب السوري
بنش كانت رائدة خلال الثورة،الرئيس الشرع يتحدث باتصال هاتفي مع المشاركين بحملة”بنش كرمى لعيونك
انطلاق المؤتمر السنوي الدولي للرابطة السورية للأطباء النفسيين في جامعة دمشق
انعقاد مجلس الأعمال السوري التركي على هامش فعاليات معرض حلال إكسبو 2025 في إسطنبول
أهالي الحفة في اللاذقية يؤكدون وحدة الشعب السوري بجميع مكوناته
أهالي درعا يؤكدون من ساحة 18 آذار تمسكهم بوحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانقسام والانفصال
