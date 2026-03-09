وفد سوريا يشارك بأعمال الدورة الـ69 للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا
اختتام دوري التحدي الشبابي لفرق مساجد دمشق ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
ثقافة حمص تواصل رقمنة أرشيف الصحف الورقية تمهيداً لإطلاق موقع إلكتروني
حملة تموينية واسعة لضبط الأسعار في الدانا وشارع المولات بريف إدلب
مباحث الأمن الجنائي بحلب توضح دوافع جريمة قتل عائلة في حي السبيل بعد استكمال التحقيقات الأولية
اختتام مبادرة “نبض حمص” ضمن مشروع “جسور” لتعزيز دور الشباب والتماسك المجتمعي
إدارة المدينة الصناعية في حسياء تمنح تراخيص إدارية لمنشآت صناعية جديدة
جولة ميدانية على سد مشقيتا في ريف اللاذقية للاطلاع على منسوب التخزين بعد الامتلاء الكامل
Sign in to your account
تذكرني