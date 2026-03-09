وفد سوريا يشارك بأعمال الدورة الـ69 للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا

الأدب العالمي المترجم حاضر أساسي في معرض دمشق الدولي للكتاب
وزير العدل يبحث مع أعضاء السلك القضائي في عدلية إدلب تطوير آليات التقاضي
خط الدائري الجنوبي في حلب يشهد نقصاً حاداً في الباصات ويزيد معاناة الأهالي
معرض الساحل للبناء والديكور والطاقة في اللاذقية.. رؤية عصرية للتطوير العمراني
بدء عمليات استبدال العملة القديمة بالجديدة في دير الزور ضمن المراكز المخصصة
