افتتاح مسلخ دمشق الفني في الزبلطاني بعد إعادة تأهيله

دمشق-سانا

افتتح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، اليوم الإثنين، مسلخ دمشق الفني في الزبلطاني، وذلك بعد إعادة تأهيله بشكل كامل.

وأكد الحسن في تصريح لـ سانا سعي الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الحيواني وتعزيز خدمات الذبح النظامي، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين بهذا الشأن مع الحرص على سلامة المنتجات الغذائية.

وقال الحسن: إن الوزارة قامت بإعادة تأهيل 48 منشأة على مستوى سوريا، ومسلخ دمشق يعتبر الأهم على مستوى العاصمة، لما له من دور كبير في توفير لحوم سليمة وصحية للأهالي، مشيراً إلى أهمية اعتماد هذه المنشآت للتصدير إلى الدول المجاورة.

بدوره أكد إدلبي، أن افتتاح المسلخ بحلّته الجديدة يأتي في إطار تعزيز منظومة السلامة الغذائية والرقابة الصحية، لضمان وصول اللحوم إلى المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والصحة العامة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة المعايير الحديثة ضمن بيئة عمل صحية وآمنة.

وأشار إدلبي إلى أن المسلخ يوفر رقابة بيطرية وغذائية متكاملة، من خلال كوادر مختصة ومراقبين يعملون على متابعة جودة اللحوم، ومستوى النظافة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج المطروح في الأسواق، مبيناً أن تطوير المسالخ خطوة حضارية تعكس التوجه نحو تحديث البنية الخدمية.

من جهته أشار المهندس هشام الحمشو من وزارة الاقتصاد والصناعة إلى العمل وفق خطط إنشائية مدروسة ومعايير عالمية، حيث تم التركيز في العمل على عملية تصريف المخلفات الناجمة عن عمليات الذبح والسلخ خاصة الدماء.

يذكر أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بدأت في أيار الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مسلخ دمشق الفني بهدف تحويله إلى مسلخ حديث يلبي احتياجات مدينة دمشق، ويعزز معايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

وتبلغ مساحة المسلخ 2800 متر مربع، ويعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع التجاري، وتصل طاقته الإنتاجية اليومية إلى 1200 رأس من الأغنام و50 رأس من الأبقار.