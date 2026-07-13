“صدى الصمود” مشروع في ريف حلب الشمالي لإعادة تأهيل الأراضي والبنية التحتية
من السوق إلى المختبر.. المراحل التي تمر بها العينة التموينية لضمان سلامة المنتجات
معرض خيري في مدينة دورتموند الألمانية لدعم القطاعات الصحية في سوريا
بدء قطاف التوت الشامي في ريف القنيطرة الشمالي وتسويق الإنتاج إلى الأسواق
ورشة علمية تتضمن إجراء عمليات مجانية بمشفى إدلب الجامعي بمشاركة أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا
افتتاح مركز “تيك تاون” بدمشق لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي
أعضاء مجلس الشعب يحدّدون أولويات عملهم في المرحلة المقبلة
كلمة رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك بعد اكتمال تشكيل المكتب التنفيذي
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