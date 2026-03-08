انطلاق قافلة من خمسين حافلة من حلب باتجاه الحسكة لإعادة أهالي عفرين المهجرين إلى منازلهم

جودة تصنيع الغذاء والزراعة الذكية ضمن مؤتمر علمي في جامعة دمشق
القائد الشرع يلتقي وفداً من الجمهورية الإيطالية يرأسه وزير الخارجية انطونيو تاجاني
الصناعات الغذائية في حسياء بحمص.. شريان حيوي يرفد السوق المحلية ويعزز الأمن الغذائي الوطني
العيد في سوريا.. بين ذاكرة الحرب وفرحة التحرير
العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي
