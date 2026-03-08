تزويد مشفى بصرى الشام في ريف درعا بتجهيزات طبية حديثة لأقسام العناية والأطفال

سوق طفس الشعبي نموذج ناجح يخدم شريحة واسعة من أهالي درعا
فيدان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا والمباحثات تناولت ملف قسد
مديرية الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام تمنح أكثر من 1750 تصريحاً صحفياً
وزير الطوارئ لـ سانا: نعمل على تأمين وصول آمن وكريم لأهلنا العائدين من لبنان إلى بلداتهم
مشاهد جوية لنهر الفرات من محافظة دير الزور
