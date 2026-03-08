تزويد مشفى بصرى الشام في ريف درعا بتجهيزات طبية حديثة لأقسام العناية والأطفال
استئناف جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل بقصر العدل بحلب
إجراءات جديدة لمديرية النقل في اللاذقية لتخفيف الأعباء على المراجعين
أعمال تأهيل جسر طيبة الإمام حلفايا في ريف حماة تسير وفق الجدول الزمني المحدد
خط توتر جديد في ريف إدلب لتعزيز استقرار الكهرباء بين خان شيخون ومعرة النعمان
محافظ درعا يتحدث لـ سانا حول قرار تعليق الدوام في مدارس درعا
واجب لا يتوقف.. إفطار ميداني لعناصر شرطة المرور في درعا
استمرار العمل على تأهيل طريق الحسينية أوتوستراد حمص دمشق في ريف القصير
