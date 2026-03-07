مديرية التنمية بدمشق ومنظمة غراس النهضة تقيمان مأدبة إفطار لنحو 500 محرر من سجن صيدنايا

كورال غنائي ومسرحية تفاعلية يرسمان البسمة على وجوه الأطفال في معرض دمشق الدولي للكتاب
مديرية ثقافة الطفل تثري معرض دمشق الدولي للكتاب بجناح تفاعلي
إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق
خبرات طبية تنقل معرفتها وتجاربها إلى سوريا ضمن المؤتمر الأوروبي العربي الأول بدمشق
