افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

دير الزور-سانا
افتتح معاون وزير النقل السوري محمد رحال مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها، حيث تم اتباع آلية جديدة في العمل بما يسرّع الإجراءات، ويخفف الازدحام، وذلك بهدف رفع القدرة الاستيعابية للمعاملات المنجزة.
وأوضح مدير النقل بدير الزور نجدت الصالح في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد آلية جديدة لمبنى النقل، حيث يضع المراجع أوراقه عند مشرف الصالة الذي يوزعها على الموظفين، وبعد قطع محضر الفحص يأخذه المراجع، ويفحص الآلية ويتبقى دخول المراجع مقتصراً على عملية البصمة، وذلك بهدف تسهيل أمور المراجعين، وعدم الوقوف في طوابير، كما يضمن منع وقوع حالات الابتزاز من قبل السماسرة أو معقبي المعاملات للمراجعين.
وبيّن الصالح أن المديرية تحوي الدائرة الفنية والقانونية ورخص السير، إضافة إلى موظف المعاملات وقسم المعلوماتية والديوان بما يشكل منظومة عمل متكاملة، معرباً عن أمله بزيادة عدد الموظفين في مديرية النقل بسبب الحاجة الماسة للموظفين، ولتسهيل عمل إجراءات المراجعين وسرعة الإنجاز للمراجعة.
وتقدم مديرية النقل بدير الزور عدداً من الخدمات، بينها تسجيل سيارات التجربة ونقل الملكية وتجديد الرخص.