افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

دير الزور-سانا‏

افتتح معاون وزير النقل السوري محمد رحال مديرية النقل في دير ‏الزور بعد إعادة تأهيلها، حيث تم اتباع آلية جديدة في العمل بما ‏يسرّع الإجراءات، ويخفف الازدحام، وذلك بهدف رفع القدرة ‏الاستيعابية للمعاملات المنجزة‎.‎

وأوضح مدير النقل بدير الزور نجدت الصالح في تصريح لـ سانا ‏اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد آلية جديدة لمبنى النقل، حيث يضع ‏المراجع أوراقه عند مشرف الصالة الذي يوزعها على الموظفين، ‏وبعد قطع محضر الفحص يأخذه المراجع، ويفحص الآلية ويتبقى ‏دخول المراجع مقتصراً على عملية البصمة، وذلك بهدف تسهيل ‏أمور المراجعين، وعدم الوقوف في طوابير، كما يضمن منع وقوع ‏حالات الابتزاز من قبل السماسرة أو معقبي المعاملات للمراجعين‎.‎

وبيّن الصالح أن المديرية تحوي الدائرة الفنية والقانونية ورخص ‏السير، إضافة إلى موظف المعاملات وقسم المعلوماتية والديوان بما ‏يشكل منظومة عمل متكاملة، معرباً عن أمله بزيادة عدد الموظفين ‏في مديرية النقل بسبب الحاجة الماسة للموظفين، ولتسهيل عمل ‏إجراءات المراجعين وسرعة الإنجاز للمراجعة‎.‎

وتقدم مديرية النقل بدير الزور عدداً من الخدمات، بينها تسجيل ‏سيارات التجربة ونقل الملكية وتجديد الرخص‎.‎