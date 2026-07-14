افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

دير الزور-سانا‏

افتتح معاون وزير النقل السوري محمد رحال مديرية النقل في دير ‏الزور بعد إعادة تأهيلها، حيث تم اتباع آلية جديدة في العمل بما ‏يسرّع الإجراءات، ويخفف الازدحام، وذلك بهدف رفع القدرة ‏الاستيعابية للمعاملات المنجزة‎.‎

IMG 20260714 103941 افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎

وأوضح مدير النقل بدير الزور نجدت الصالح في تصريح لـ سانا ‏اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد آلية جديدة لمبنى النقل، حيث يضع ‏المراجع أوراقه عند مشرف الصالة الذي يوزعها على الموظفين، ‏وبعد قطع محضر الفحص يأخذه المراجع، ويفحص الآلية ويتبقى ‏دخول المراجع مقتصراً على عملية البصمة، وذلك بهدف تسهيل ‏أمور المراجعين، وعدم الوقوف في طوابير، كما يضمن منع وقوع ‏حالات الابتزاز من قبل السماسرة أو معقبي المعاملات للمراجعين‎.‎

وبيّن الصالح أن المديرية تحوي الدائرة الفنية والقانونية ورخص ‏السير، إضافة إلى موظف المعاملات وقسم المعلوماتية والديوان بما ‏يشكل منظومة عمل متكاملة، معرباً عن أمله بزيادة عدد الموظفين ‏في مديرية النقل بسبب الحاجة الماسة للموظفين، ولتسهيل عمل ‏إجراءات المراجعين وسرعة الإنجاز للمراجعة‎.‎

وتقدم مديرية النقل بدير الزور عدداً من الخدمات، بينها تسجيل ‏سيارات التجربة ونقل الملكية وتجديد الرخص‎.‎

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IMG 20260714 104714 افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎
IMG 20260714 115031 افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎
IMG 20260714 130152 1 افتتاح مديرية النقل في دير الزور بعد إعادة تأهيلها‎ ‎
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