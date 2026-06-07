إطلاق دفعة جديدة من سد الأبرش لري المزروعات في سهل عكار ‏بطرطوس‎

‎‎ ‎طرطوس-سانا‌‎ ‎

أطلقت مديرية الموارد المائية في طرطوس، بالتنسيق مع مديرية الزراعة ‏واتحاد الفلاحين، الدورة الثالثة من مياه الري الحكومية من سد الأبرش وفق ‏خطة السقاية، بهدف ري المزروعات والمحاصيل الممتدة على كامل سهل ‏عكار في المحافظة‎.‎

وأوضح المهندس إياد حمود رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في مديرية الموارد ‏المائية في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه تم إطلاق المياه وفق خطة السقاية ‏في المديرية، لري المساحات الزراعية البالغة نحو 9000 هكتار، موزعة ‏على كامل سهل عكار، مشيراً إلى أن إجمالي المساحات المروية على كامل ‏أراضي المحافظة بلغ نحو 29500 هكتار، وتشمل شبكات ري تل حوش، ‏وشبكات ري خليفة، وشبكات الآبار الجوفية، بالإضافة لشبكات ري سوريت ‏الموجودة في منطقة بانياس‎.‎

وبين حمود أنه تم اعتماد نظام تقنين وفق هذه الخطة، الأمر الذي من شأنه ‏تقليل كمية الهدر في المياه، وتحقيق أكبر عائدية لها، والموزعة على ‏المزارعين، ما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي، وزيادة الإنتاج ‏الاقتصادي‎.‎

المزارع مصطفى محمد من منطقة الصفصافة لفت إلى أن إرواء محاصيله ‏من مياه السد التي توفرها الدولة عبر أقنية الري بشكل دوري، أسهم في ‏توفير مبالغ طائلة كان يتكبدها لتشغيل آليات السقاية‎.‎

بدوره المزارع محمد آصف محمد من سهل عكار بيّن أن مياه الري تساعد ‏في زراعة العديد من المحاصيل وتكثيف الزراعات الحقلية، ما يسهم في ‏زيادة المردود المادي للمزارع، ويوفر عليه تكاليف الري، وذلك أن ‏المشاريع المائية من حفر للآبار الارتوازية، ومشاريع الديزل والبنزين، ‏تجهد المزارع وتثقل كاهله‎.‎

يذكر أن مخزون سد الأبرش وصل إلى 80 مليون متر مكعب، من أصل سعته ‏التخزينية الكاملة 103 ملايين متر مكعب، ما يبشر بموسم زراعي جديد لهذا ‏العام‎.‎