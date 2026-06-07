إطلاق دفعة جديدة من سد الأبرش لري المزروعات في سهل عكار ‏بطرطوس‎

طرطوس-سانا
أطلقت مديرية الموارد المائية في طرطوس، بالتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين، الدورة الثالثة من مياه الري الحكومية من سد الأبرش وفق خطة السقاية، بهدف ري المزروعات والمحاصيل الممتدة على كامل سهل عكار في المحافظة.
وأوضح المهندس إياد حمود رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في مديرية الموارد المائية في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أنه تم إطلاق المياه وفق خطة السقاية في المديرية، لري المساحات الزراعية البالغة نحو 9000 هكتار، موزعة على كامل سهل عكار، مشيراً إلى أن إجمالي المساحات المروية على كامل أراضي المحافظة بلغ نحو 29500 هكتار، وتشمل شبكات ري تل حوش، وشبكات ري خليفة، وشبكات الآبار الجوفية، بالإضافة لشبكات ري سوريت الموجودة في منطقة بانياس.
وبين حمود أنه تم اعتماد نظام تقنين وفق هذه الخطة، الأمر الذي من شأنه تقليل كمية الهدر في المياه، وتحقيق أكبر عائدية لها، والموزعة على المزارعين، ما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي، وزيادة الإنتاج الاقتصادي.
المزارع مصطفى محمد من منطقة الصفصافة لفت إلى أن إرواء محاصيله من مياه السد التي توفرها الدولة عبر أقنية الري بشكل دوري، أسهم في توفير مبالغ طائلة كان يتكبدها لتشغيل آليات السقاية.
بدوره المزارع محمد آصف محمد من سهل عكار بيّن أن مياه الري تساعد في زراعة العديد من المحاصيل وتكثيف الزراعات الحقلية، ما يسهم في زيادة المردود المادي للمزارع، ويوفر عليه تكاليف الري، وذلك أن المشاريع المائية من حفر للآبار الارتوازية، ومشاريع الديزل والبنزين، تجهد المزارع وتثقل كاهله.
يذكر أن مخزون سد الأبرش وصل إلى 80 مليون متر مكعب، من أصل سعته التخزينية الكاملة 103 ملايين متر مكعب، ما يبشر بموسم زراعي جديد لهذا العام.