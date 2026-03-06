استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل المسجد العمري في مدينة دير الزور

تطلعات أهالي حلب وآمالهم من حملة “حلب ست الكل”
صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب
فرق وزارة الداخلية السورية تختتم مشاركتها في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية لهذا العام 2026
محطة رام حمدان في ريف إدلب، نموذج في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للزراعة
حملة لإحصاء عدادات الكهرباء وضبط التجاوزات في الرقة لإعادة تنظيم الشبكة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى