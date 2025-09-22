ورشة عمل في اللاذقية حول مدونة السلوك الإعلامي المهني
مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
طرطوس مدينة التاريخ ومرفأ الحضارات عبر العصور
ورشة عمل في إدلب حول مدونة السلوك المهني الإعلامي
لقاء الرئيس أحمد الشرع بوفد من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية
طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير
افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد
حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
