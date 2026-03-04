مشاهد جوية لمدينة سلحب بريف حماة الغربي والسهول الزراعية المحيطة بها

تقييم جسر القساطل على طريق أريحا – اللاذقية لإعادته إلى الخدمة
سوق الخضار في مدينة سلمية.. وفرة في المواد وارتفاع بالأسعار
محاضرة دينية للداعية الأردني الشيخ علاء جابر في مسجد شعيب بمدينة إدلب
حافلات تنقل زوار معرض دمشق الدولي مجاناً من منطقة البرامكة إلى مدينة المعارض
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفتح آفاقاً جديدة لطلاب الشهادة الثانوية
