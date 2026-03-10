حركة البيع والشراء في سوق الخضار بمدينة طرطوس

لحظة استهداف مبنى محافظة حلب بطائرة مسيرة أطلقها تنظيم قسد
“قطعوا عنا المي وصرنا ناكل حشائش”..شهادة سيدة عن الحصار الذي فرضه نظام الأسد المجرم على مخيم اليرموك
افتتاح مدرستين في ريف حلب الجنوبي لتحسين واقع التعليم في المنطقة
بدء أعمال إزالة الأنقاض من ملعب مدينة دوما البلدي في ريف دمشق
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
