حملة تشجير في تلدو لزراعة ثلاثة آلاف وخمسمئة غرسة لإعادة إحياء الغطاء النباتي
كاميرا سانا ترصد أسعار الخضار في سوق مساكن برزة بدمشق
مشاهد جوية تظهر اتساع المساحات المزروعة في ريف حلب الجنوبي وتنوع محاصيلها
افتتاح مكتب بريد السبخة في ريف الرقة لتسهيل الخدمات المالية والبريدية للأهالي
حركة البيع والشراء في سوق الخضار بمدينة طرطوس
مستشفى الأطفال في الرقة يستقبل أكثر من 12 ألف طفل خلال أقل من شهر
رلى عليو مدرسة في جامعة اللاذقية مرشحة لجائزة أفضل مطور صحي في العالم
خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تقييم خدمات المكتب القنصلي في طرطوس
Sign in to your account
تذكرني