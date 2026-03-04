“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في الرقة يعكس روح شهر رمضان المبارك

استمرار حملة تعزيز اللقاح الروتيني في حماة بمشاركة 51 فريقاً جوالاً و132 مركزاً صحياً
افتتاح مدرسة القصير الشرعية للبنين بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
مؤتمر “14 روح” في حمص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون السوري الألماني
تدفق غزير للمياه من جوف الأرض في منطقة نبع الفوارة بقرية العنازة التابعة لريف بانياس
في معرض دمشق الدولي سيدة سورية تعرض منتجاتها المصنعة من الحرير الطبيعي
