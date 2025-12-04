احتفالية في مركز هاتف الكورنيش الجنوبي باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير

تحديات زراعة الزيتون في إدلب بين تخريب النظام البائد والجفاف.
البدء بمد خطوط التيار الكهربائي المنخفض في تل رفعت لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل عودة الأهالي
محافظ حلب يستمع لمشكلات أهالي مدينة الباب ويبحث معهم الحلول المناسبة
القبض على المجرم آصف محسن يونس محمد المتورط بسلسلة جرائم بحق المدنيين خلال حكم النظام البائد
تخفيفاً للازدحام.. مراكز جديدة للتسجيل على امتحانات الشهادتين في حلب
