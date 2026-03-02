إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش كان يستهدف موكباً في الباغوز بريف دير الزور

ملتقى شباب اللاذقية خطوة عملية لترجمة الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين الشباب
من المخططات الهندسية إلى جماليات الحروف، حكاية شغف شابة بفن الكاليغرافي المعاصر
قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس بدمشق
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تلتقي ذوي الضحايا والمفقودين وعدداً من الناجين في إدلب
إعادة تأهيل آبار عين الزرقا في معرة النعمان تخفيفاً لمعاناة الأهالي وتأمين مياه الشرب
