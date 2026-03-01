كتائب الهندسة تواصل عملها لإزالة الألغام ومخلفات الحرب من منطقة الربيعة الأثرية في جبل الزاوية
إدارة الهندسة العسكرية تزيل السواتر الترابية والتحصينات والخنادق التي أنشأتها قسد في الرقة
مشاهد ليلية لطريق المولات الواصل بين مدينتي سرمدا والدانا في ريف إدلب الشمالي
أهالٍي بلدة الهرموشية في ريف دير الزور يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين قسرا لدى قسد
وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة مارع في ريف حلب للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي
افتتاح أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي في اللاذقية
إطلاق حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض في ريف حماة
مركز المختارية الزراعي في حمص يواصل أعمال تطعيم الكرمة استعداداً للموسم الزراعي
Sign in to your account
تذكرني