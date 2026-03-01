إدارة الهندسة العسكرية تزيل السواتر الترابية والتحصينات والخنادق التي أنشأتها قسد في الرقة

حضور فاعل لوزارة النقل في معرض دمشق الدولي
منتخب سوريا لكرة القدم للناشئين ينهي تحضيراته للمشاركة في بطولة غرب آسيا
عودة آخر العائلات إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بعد إغلاق آخر مركز إيواء
تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل في محطة ضخ بصرى الشام لتحسين واقع مياه الشرب في المدينة
نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا يطلع على واقع محطات مياه سيجر والعرشاني بريف إدلب
