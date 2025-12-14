إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار إلياس ببلدة الحواش في ريف حمص
“سوريا من القهر إلى النصر” احتفالية في كلية التربية بجامعة إدلب بمناسبة مرور عام على التحرير
انطلاق فعاليات مهرجان أعياد الميلاد في مدينة المعارض بحي الوعر في مدينة حمص
حملة تلقيح في حمص تشمل المنطقة الصحية الثانية والقصير وتدمر بهدف تعزيز المناعة
اتحاد الطلبة في طرطوس يطلق فعاليات أسبوع التحرير تحت شعار “تحرير وتجديد”
معرض فني لطلاب مدارس سنجار في ريف إدلب يجسد ذاكرة الثورة.. بمناسبة عام على تحرير سوريا
المخيم الكشفي النسائي في حلب مساحة آمنة للتواصل والحوار وبناء الروابط بين النساء
حفل غنائي لكلية الموسيقا في جامعة حمص احتفاءً بذكرى النصر والتحرير
Sign in to your account
تذكرني