أهالٍي بلدة الهرموشية في ريف دير الزور يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين قسرا لدى قسد

أفواج الهندسة في وزارة الدفاع تواصل العمل على إزالة الألغام في جبل التركمان بريف اللاذقية
قوات الجيش السوري تتابع التقدم ودخول المناطق دون استهداف عناصر وآليات تنظيم قسد بريف حلب
جولة تفقدية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي على جامعة إدلب والم
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تبحث مع وفد من أهالي درعا آلية إجراء الانتخابات واخت
إطلاق مشروع لإزالة الأنقاض في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي ضمن حملة “حلب ست الكل”
