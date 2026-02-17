فلكيون ومواطنون يلتمسون هلال شهر رمضان المبارك في ساحة الجندي المجهول بدمشق

فعالية طلابية في جامعة الشام الخاصة في اللاذقية.. احتفالاً بذكرى النصر والتحرير
عمل دؤوب يبذله رجال شرطة المرور في حلب لتخفيف الازدحامات المرورية خلال شهر رمضان المبارك
محافظ حماة عبد الرحمن السهيان يتسلم خوذة “مسير التحرير” من المشاركين بعد وصولهم إلى المدينة
مشاهد من انتشار قوات إدارة الأمن العام على الطرق والمفارق الرئيسية في محافظة اللاذقية
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين حول تحسن سعر صرف الليرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى