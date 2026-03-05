أوقاف القنيطرة تقيم المباراة قبل النهائية لدوري التحدي الإيماني

وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يتحدث لـ سانا حول استجابة الوزارة للأحداث في ال
مجمع غرب درعا يواجه مجمع درعا وما حولها في نصف نهائي بطولة المجمعات التربوية بدرعا
قافلة تقل أهالي عفرين النازحين والمقيمين في الرقة إلى مدينتهم في ريف حلب
الجيش العربي السوري يقوم بإزالة الألغام الموجودة في محيط جسر قرة قوزاق بريف حلب الشرقي
فرق الدفاع المدني السوري تكثف جهود الاستجابة في ريف إدلب لإزالة الأضرار وفتح الممرات المائية
