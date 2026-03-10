إفطار جماعي ومسابقات قرآنية ضمن خيمة رمضانية لطلاب جامعة حلب

وفد من الهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي يزور معرة النعمان في ريف إدلب
المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تكشف عن الجسور المتضررة في ريف إدلب الجنوبي
البدء بأعمال إعادة تأهيل مطار دير الزور المدني
شركة كهرباء إدلب تقوم بتركيب محطة تحويل نقالة لتأمين التيار الكهربائي لمدينة سراقب وما
راح عالجامعة وما رجع.. جملة تختصر وجع أسرة شاب اعتقله النظام البائد
