إفطار جماعي ومسابقات قرآنية ضمن خيمة رمضانية لطلاب جامعة حلب
مديرية أوقاف القنيطرة تختتم دوري التحدي الإيماني الشبابي ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
وفد سوريا يشارك بأعمال الدورة الـ69 للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا
اختتام دوري التحدي الشبابي لفرق مساجد دمشق ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”
ثقافة حمص تواصل رقمنة أرشيف الصحف الورقية تمهيداً لإطلاق موقع إلكتروني
حملة تموينية واسعة لضبط الأسعار في الدانا وشارع المولات بريف إدلب
مباحث الأمن الجنائي بحلب توضح دوافع جريمة قتل عائلة في حي السبيل بعد استكمال التحقيقات الأولية
اختتام مبادرة “نبض حمص” ضمن مشروع “جسور” لتعزيز دور الشباب والتماسك المجتمعي
Sign in to your account
تذكرني