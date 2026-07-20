إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب

دمشق-سانا

أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ووزارتي المالية والطوارئ وإدارة الكوارث وعدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الإثنين، مشروع مبادرة “التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب”، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”.

وتركز المبادرة على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب والتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحسين الواقع المعيشي، وتعزيز التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

التمويل حتى 10 ملايين دولار

وأوضح مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح لـ”سانا”، أن قيمة التمويل الأولية لمشروع المبادرة تبلغ خمسة ملايين دولار، قابلة للزيادة إلى عشرة ملايين، حيث سينفذ كمرحلة تجريبية بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وبنك البركة، تمهيداً لتوسيعه لاحقاً ليشمل شريحة أوسع من الأسر في مختلف المحافظات.

وأشار زكور إلى أن الهيئة ستتولى تنفيذ المشروع بدءاً من إجراء مسح ميداني لتحديد الأسر المستحقة، مروراً بالتدريب والتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وصولاً إلى توفير التمويل بالتعاون مع بنك البركة والجهات التمويلية الشريكة.

وبيّن مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الجهات الداعمة ستوفر الضمانات اللازمة لخفض تكلفة التمويل، بما يتيح تقديم قروض حسنة أو شبه حسنة، بما يحقق الاستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من الاقتصاد السوري.

تنفيذ برامج التدريب والتقييم

كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى السوري غسان هيتو، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لدعم التعافي الاقتصادي، وتمكين أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة من خلال توفير التمويل والتدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل، موضحاً أن المرحلة الأولى ستتركز في المناطق ذات الأولوية ضمن خطة “سوريا بلا مخيمات” قبل التوسع إلى باقي المحافظات.

وأضاف هيتو أن مؤسسة المنتدى السوري تشارك ضمن منظومة من مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التدريب والتقييم ودعم بعض المنح، مشيراً إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على تكامل أدوار القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

إدراج مشاريع ضمن المبادرة

بدوره أوضح المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر محمد البها أن الصندوق يشارك في المبادرة بهدف توحيد الجهود وتقديم خدمات مالية وفنية، تدعم الأسر المستهدفة، وتعزز فرص نجاح المشروع.

وأشار البها إلى أن الصندوق يمول بين 100 و800 مشروع متناهي الصغر، ويسعى لإدراج شريحة واسعة من هذه المشاريع ضمن المبادرة، مبيناً أن مساهمته تشمل التمويل، وبرامج التدريب، وإعداد الدراسات الاستشارية، والمشاركة في وضع المعايير والإجراءات التشغيلية، التي تضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه التنموية.