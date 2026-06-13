وزير الأشغال يتفقد مشروع تطوير طريق إدلب–أريحا ويؤكد أهميته ‏وتسريع وتيرة إنجازه

إدلب-سانا‏

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ إدلب ‌‏محمد عبد الرحمن اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق ‌‏إدلب – أريحا مروراً بمنطقة المسطومة، وذلك خلال جولة اطلاعية شارك ‌‏فيها معاون وزير النقل محمد رحال، ومعاون المحافظ حسن الفجر.‏

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ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين واقع الطرق في ‌‏المحافظة، وذلك عبر توسعة الطريق ليصبح بعرض 24 متراً، وتنفيذ شبكة ‌‏إنارة حديثة، وإنشاء منصف وسطي، وتطبيق معايير السلامة المرورية، إلى ‌‏جانب أعمال تجميلية على امتداد الطريق لتحسين المظهر الحضاري ‌‏والخدمي.‏

مشروع الطريق يربط مناطق عدة بالمحافظة ويصلها بشبكات دولية

وأكد الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسل سانا خلال الجولة، أهمية ‌‏المشروع، لكون هذا المحور يعتبر استراتيجياً وحيوياً لربط مناطق مهمة في ‌‏المحافظة، ويصل شبكة الطرقات الدولية مع بعضها البعض، ويخدم حركة ‌‏الشحن، والتنقل اليومي للسكان.‏

وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في انسيابية الحركة المرورية للآليات ‌‏والبضائع التجارية، مبيناً أن مدة تنفيذ الأعمال الطرقية والتزفيت حوالي ‌‏سبعة أشهر، بينما يمكن أن تستمر الأعمال الإضافية اللاحقة مدة تتراوح بين ‌‏ثلاثة وأربعة أشهر.‏

ولفت الوزير عبد الرزاق إلى استمرارية التنسيق مع وزارة النقل من خلال ‌‏المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لاستكمال باقي الطرق الحيوية في ‌‏المحافظة، وإنجاز النسبة الأكبر من خطط المشاريع خلال العام الحالي.‏

طريق باب الهوى-إدلب بمراحل التنفيذ الأخيرة

من جانبه أكد محافظ إدلب في تصريح مماثل، أن مشروع طريق إدلب – ‌‏أريحا ضمن أولوية التنفيذ، لكونه يعد شرياناً حيوياً رئيسياً في المنطقة، ‏و‏جاء استجابة لمطالب الأهالي بضرورة تحسين الطريق، لرفع مستوى ‌‏السلامة المرورية، مشيراً إلى أن طريق باب الهوى – إدلب يشهد مراحل ‌‏التنفيذ الأخيرة حالياً.‏



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وأكد عبد الرحمن أنه ستتم زيادة عدد الآليات، وتكثيف جهود الجهات ذات ‌‏‌‏الصلة، لإنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية ‏المحددة، وتجاوز كل ‌‏الصعوبات، منها وجود المخالفات على الطريق، ومرور التوسعة بجزء من ‌‏الأراضي ‏الزراعية.‏

خطط لإنجاز شبكة طرقية آمنة

بدوره أوضح معاون وزير النقل أن المشروع جزء من خطة الوزارة ‏لتأهيل ‏الطرق الرئيسية، وسيتم اعتماد المعايير العالمية في أعمال تأهيل ‏وصيانة ‏هذا المحور، ووصله ‏بطريق باب الهوى – إدلب، ووصل شبكة طرق ‏الـ M4‌‏ ‏والـ M5‌‏ بالحدود ‏التركية، لافتاً إلى أنه يجري العمل في الوزارة ‏لوضع ‏الخطط الكفيلة بتنفيذ مشاريع الطرق، بما يضمن الوصول إلى شبكة ‏طرقية ‏آمنة ومستدامة خلال العام الحالي.‏

وفي السياق ذاته، كان محافظ إدلب قد بحث مع وزير الأشغال ومعاونه، ‏ومعاون ‏وزير النقل في وقت سابق اليوم، واقع الشبكات الطرقية في ‏المحافظة، ‏وأبرز الاحتياجات المتعلقة بأعمال الصيانة والتأهيل، وأولويات ‏تنفيذ الخطط ‏الموضوعة، والإسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتحسين البنية ‏التحتية ‏والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في مبنى المحافظة.‏

ويعد طريق إدلب – أريحا من المحاور الرئيسية في المحافظة، ويشهد كثافة ‌‏مرورية عالية، وعانى الطريق خلال السنوات السابقة من ضيق العرض ‌‏وقلة الإنارة والخدمات، ما تسبب بارتفاع عدد الحوادث المرورية، حيث ‌‏يأتي المشروع الحالي ضمن سلسلة مشاريع تعتمدها وزارة الأشغال ‏العامة ‏والإسكان لتأهيل الطرق ورفع مواصفاتها وفق المعايير الفنية المعتمدة.‏