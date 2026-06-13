وزير الأشغال يتفقد مشروع تطوير طريق إدلب–أريحا ويؤكد أهميته ‏وتسريع وتيرة إنجازه

إدلب-سانا
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق إدلب – أريحا مروراً بمنطقة المسطومة، وذلك خلال جولة اطلاعية شارك فيها معاون وزير النقل محمد رحال، ومعاون المحافظ حسن الفجر.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين واقع الطرق في المحافظة، وذلك عبر توسعة الطريق ليصبح بعرض 24 متراً، وتنفيذ شبكة إنارة حديثة، وإنشاء منصف وسطي، وتطبيق معايير السلامة المرورية، إلى جانب أعمال تجميلية على امتداد الطريق لتحسين المظهر الحضاري والخدمي.
مشروع الطريق يربط مناطق عدة بالمحافظة ويصلها بشبكات دولية
وأكد الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسل سانا خلال الجولة، أهمية المشروع، لكون هذا المحور يعتبر استراتيجياً وحيوياً لربط مناطق مهمة في المحافظة، ويصل شبكة الطرقات الدولية مع بعضها البعض، ويخدم حركة الشحن، والتنقل اليومي للسكان.
وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في انسيابية الحركة المرورية للآليات والبضائع التجارية، مبيناً أن مدة تنفيذ الأعمال الطرقية والتزفيت حوالي سبعة أشهر، بينما يمكن أن تستمر الأعمال الإضافية اللاحقة مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
ولفت الوزير عبد الرزاق إلى استمرارية التنسيق مع وزارة النقل من خلال المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، لاستكمال باقي الطرق الحيوية في المحافظة، وإنجاز النسبة الأكبر من خطط المشاريع خلال العام الحالي.
طريق باب الهوى-إدلب بمراحل التنفيذ الأخيرة
من جانبه أكد محافظ إدلب في تصريح مماثل، أن مشروع طريق إدلب – أريحا ضمن أولوية التنفيذ، لكونه يعد شرياناً حيوياً رئيسياً في المنطقة، وجاء استجابة لمطالب الأهالي بضرورة تحسين الطريق، لرفع مستوى السلامة المرورية، مشيراً إلى أن طريق باب الهوى – إدلب يشهد مراحل التنفيذ الأخيرة حالياً.
وأكد عبد الرحمن أنه ستتم زيادة عدد الآليات، وتكثيف جهود الجهات ذات الصلة، لإنجاز المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة، وتجاوز كل الصعوبات، منها وجود المخالفات على الطريق، ومرور التوسعة بجزء من الأراضي الزراعية.
خطط لإنجاز شبكة طرقية آمنة
بدوره أوضح معاون وزير النقل أن المشروع جزء من خطة الوزارة لتأهيل الطرق الرئيسية، وسيتم اعتماد المعايير العالمية في أعمال تأهيل وصيانة هذا المحور، ووصله بطريق باب الهوى – إدلب، ووصل شبكة طرق الـ M4 والـ M5 بالحدود التركية، لافتاً إلى أنه يجري العمل في الوزارة لوضع الخطط الكفيلة بتنفيذ مشاريع الطرق، بما يضمن الوصول إلى شبكة طرقية آمنة ومستدامة خلال العام الحالي.
وفي السياق ذاته، كان محافظ إدلب قد بحث مع وزير الأشغال ومعاونه، ومعاون وزير النقل في وقت سابق اليوم، واقع الشبكات الطرقية في المحافظة، وأبرز الاحتياجات المتعلقة بأعمال الصيانة والتأهيل، وأولويات تنفيذ الخطط الموضوعة، والإسراع بتنفيذ المشاريع الكفيلة بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في مبنى المحافظة.
ويعد طريق إدلب – أريحا من المحاور الرئيسية في المحافظة، ويشهد كثافة مرورية عالية، وعانى الطريق خلال السنوات السابقة من ضيق العرض وقلة الإنارة والخدمات، ما تسبب بارتفاع عدد الحوادث المرورية، حيث يأتي المشروع الحالي ضمن سلسلة مشاريع تعتمدها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتأهيل الطرق ورفع مواصفاتها وفق المعايير الفنية المعتمدة.