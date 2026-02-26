وحدات من الجيش العربي السوري تعيد إحياء تقليد مدفع رمضان في إدلب بعد انقطاع لسنوات

مشاهد من التدريبات بالذخيرة الحية والتي نفذتها دفعة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42
انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق
كلمة وزير الإعلام حمزة المصطفى خلال فعاليات حملة “فداء لحماة” المجتمعية
رئيس اتحاد العمال في تصريح لـ سانا: الاتحاد أعاد بناء نفسه بعد التحرير
إطلاق أعمال ترميم المسجد الكبير في معرة النعمان للحفاظ على أحد أبرز معالم إدلب الأثرية
