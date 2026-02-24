وضع المشروع رقم 1 في الحجر الأسود بريف دمشق بالخدمة كأول مشروع مائي منذ سنوات

فعالية في المركز الثقافي باللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
قوى الأمن الداخلي تؤمن خروج المدنيين من منطقة دوار الشيحان في حلب نحو المناطق الآمنة
منظومة الإنذار المبكر.. أداة استراتيجية لحماية الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا
“باقون ما بقي الزعتر والزيتون” فعالية ثقافية في حلب تضامناً مع الشعب الفلسطيني
انطلاق المرحلة التمهيدية لبطولة دمشق للشطرنج
