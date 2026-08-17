من اللقاء إلى المشروع.. كيف تعزز جلسات‎ B2B ‎وB2G ‎ الدور الاقتصادي لمعرض دمشق ‏الدولي؟

دمشق-سانا‏

تشكل الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي التي ستقام أواخر الشهر الجاري محطة اقتصادية ‏مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والشراكات ‏الإنتاجية والتجارية، عبر جلسات‎ B2B ‎وB2G ‎ التي تجمع الشركات والجهات الحكومية، وتوفر ‏مساحة منظمة لبحث الفرص وتحويل التفاهمات إلى مشاريع واتفاقيات قابلة للتنفيذ‎.‎

بناء شبكات التوريد

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين ‏أن جلسات‎ B2B ‎تركز على اللقاءات المباشرة بين الشركات بهدف بناء شبكات التوريد، وتبادل ‏الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير الشراكات الإنتاجية والخدمية، في حين تربط جلسات‎ B2G ‎الشركات بالجهات الحكومية لمناقشة المشاريع العامة، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتقديم ‏الحلول التقنية والتشغيلية للقطاع العام‎.‎

وأشار إلى أن الفرق الأساسي بين النوعين يكمن في أن جلسات‎ B2B ‎تقوم على منطق السوق ‏والتنافسية والعلاقات التجارية بين الشركات، بينما ترتبط جلسات‎ B2G ‎بأولويات السياسات ‏العامة والحوكمة وتوجيه الاستثمار‎.‎

وبين قوشجي أن تنظيم الجلسات آنفة الذكر، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي يحول ‏المعرض إلى منصة اقتصادية وتفاوضية فعلية، تجمع الشركات والوزارات والهيئات التنظيمية ‏في مكان واحد، وتتيح اختصار الوقت والوصول المباشر إلى الجهات المعنية وصناع القرار، بما ‏يزيد فرص الوصول إلى اتفاقات عملية تشمل عقود التوريد، والشراكات الإنتاجية، ومذكرات ‏التفاهم، ونقل التكنولوجيا، واتفاقيات التمويل والاستثمار‎.‎

وأوضح أن القطاع الخاص يمكن أن يستفيد من جلسات‎ B2G ‎في التعرف إلى أولويات الدولة ‏الاستثمارية، والحصول على المعلومات التنظيمية والتشريعية، واستكشاف فرص الدخول في ‏مشاريع البنى التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي، معتبراً أن التواصل المباشر مع الجهات ‏الحكومية يسهم في الحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر في قرارات الاستثمار‎.‎

في المقابل، يستفيد القطاع العام وفق الخبير الاقتصادي ذاته، من خبرات الشركات الخاصة ‏والتقنيات الحديثة والحلول التشغيلية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الخدمات، إضافة إلى ‏إمكانية بناء شراكات لتنفيذ مشاريع تحتاج إلى تمويل أو خبرات متخصصة، وإدخال أنظمة ‏الإدارة والتحول الرقمي، بما في ذلك أنظمة‎ ERP‌‏(تخطيط موارد المؤسسات) و‏SCADA ‌‏(التحكم الإشرافي وجمع البيانات) والدفع الإلكتروني‌‎.‎

الاستفادة من خبرات الشركات الخاصة

ولفت قوشجي إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، ورفع ‏جودة البنى التحتية، وخفض تكاليف التشغيل، وتسريع تنفيذ المشاريع من خلال نماذج الشراكة ‏بين القطاعين العام والخاص‎ (PPP)إلى جانب تطوير قدرات الكوادر الحكومية عبر التدريب ‏ونقل الخبرات‎.‎

وفيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي العام المتوقف، أوضح أن الصناعات التحويلية والنسيجية والغذائية ‏والكيميائية والإنشائية، تمثل رصيداً اقتصادياً مهماً، رغم التراجع الذي أصابها خلال العقود ‏الماضية نتيجة ضعف التمويل وتراجع مستويات التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية‎.‎

وبين الخبير ذاته، أن امتلاك هذا القطاع لبنية تحتية ومساحات صناعية وخطوط إنتاج قابلة ‏للتحديث، يجعل إعادة تشغيله أقل كلفة من إنشاء مصانع جديدة، ويتيح تحويل الأصول المتوقفة ‏إلى أصول منتجة، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية يمكن أن تسهم في زيادة الناتج ‏المحلي، وخلق فرص العمل، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن ‏دعم استقرار الأسواق من خلال زيادة الإنتاج المحلي‎.‎

وأوضح قوشجي أن وجود قطاع عام إنتاجي فعال ينعكس إيجاباً على قطاعات أخرى، من خلال ‏زيادة الطلب على النقل والطاقة والمواد الأولية والخدمات اللوجستية، ما يفتح المجال أمام القطاع ‏الخاص للتوسع، ويقلل الاعتماد على الخارج، ولا سيما في الصناعات الغذائية والدوائية ‏والنسيجية‎.‎

من اللقاءات إلى المشاريع

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط في تصريح مماثل، أن جلسات‎ B2B ‎وB2G ‎ في معرض دمشق الدولي تمثل آلية عملية لربط الشركات والمستثمرين بالفرص التجارية ‏والاستثمارية واحتياجات القطاع العام، بما يعزز دور المعرض كمنصة لصناعة الأعمال واتخاذ ‏الخطوات الأولى نحو مشاريع قابلة للتنفيذ‎.‎

وبيّن أن أهمية هذه الجلسات لا تقتصر على عقد اللقاءات، بل تكمن في تنظيمها مسبقاً وفق ‏ملفات واضحة للشركات والجهات المشاركة واحتياجات محددة، الأمر الذي يساعد على اختبار ‏جدية الفرص وتسريع الانتقال من مرحلة التعارف إلى المفاوضات والدراسات الأولية‎.‎

وأشار قريط إلى أن مخرجات اللقاءات يمكن أن تتدرج من تبادل المعلومات وطلبات البيانات إلى ‏محاضر الاجتماعات وخطط المتابعة ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، وصولاً إلى عقود ‏التوريد والخدمات، والتحالفات بين الشركات، والمشاريع الاستثمارية، والشراكات الإنتاجية، لافتاً إلى أن من أبرز المجالات الممكنة التي يمكن التفاهم والاتفاق عليها التوريد الصناعي، والتصنيع ‏المشترك، ونقل التكنولوجيا، والحلول الرقمية، والطاقة، والمياه، والخدمات اللوجستية، وإعادة ‏تأهيل المنشآت الإنتاجية‎.‎

وشدد على ضرورة التمييز بين التفاهم الأولي والالتزام التعاقدي النهائي، موضحاً أن مذكرة ‏التفاهم لا تعني بالضرورة إبرام عقد، وأن أي تعاقد حكومي يجب أن يخضع للموافقات ‏والإجراءات القانونية والفنية والمالية المعتمدة، بما في ذلك قواعد الشراء العام، ودراسات ‏الجدوى، وتوافر التمويل، والصلاحيات القانونية‎.‎

ملفات فنية ومالية واضحة

ولفت قريط إلى أن نجاح جلسات‎ B2G ‎يتطلب من الشركات الدخول إلى اللقاءات بملفات فنية ‏ومالية واضحة، تتضمن الحل المقترح، والكلفة، والمدة، ومؤشرات الأداء، واحتياجات الجهة ‏الحكومية، والمخاطر، وآليات التشغيل والصيانة والتدريب، بحيث يتحول الحوار من عرض ‏تجاري عام إلى مشروع قابل للدراسة والقياس‎.‎

وأكد أن التحدي الأساسي بعد انتهاء المعرض يتمثل في ضمان عدم بقاء مخرجات اللقاءات ‏ضمن إطار العلاقات العامة، داعياً إلى اعتماد آلية متابعة واضحة تبدأ بتوثيق نتائج الاجتماعات، ‏وتحديد المسؤولين ومواعيد المتابعة، ثم تبادل الوثائق وإعداد العروض الفنية والمالية، وإجراء ‏التقييم القانوني والفني والاقتصادي قبل تحديد نموذج التنفيذ والتعاقد‎.‎

واقترح قريط إنشاء لجنة أو وحدة متابعة تتولى تسجيل الفرص وتصنيفها، وتحديد جهة مسؤولة ‏عن كل ملف ومهلة زمنية للاستجابة، مع رفع تقارير دورية عن مراحل الإنجاز، والفصل بين ‏مراحل التعارف والترويج والتقييم والتعاقد والتنفيذ‎.‎

آليات مؤسسية للمتابعة

كما ويؤكد قوشجي أهمية وجود آليات مؤسسية تضمن انتقال مخرجات جلسات‎ B2B ‎وB2G ‎ من ‏مرحلة التفاهم إلى التنفيذ، من خلال لجان متابعة مشتركة، وجداول زمنية واضحة، وتحويل ‏مذكرات التفاهم إلى عقود تنفيذية عند استكمال متطلباتها، إلى جانب توفير الحوافز الاستثمارية ‏ومنصات رقمية للمتابعة وتعزيز الشفافية‎.‎

وخلص الخبيران إلى أن جلسات‎ B2B ‎وB2G ‎ في معرض دمشق الدولي يمكن أن تشكل أداة ‏مهمة لدعم التعافي الاقتصادي، من خلال ربط القطاع الخاص بالأسواق والجهات الحكومية، ‏وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتحديث القطاع العام، وإعادة تشغيل ‏الأصول الإنتاجية المتوقفة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج والاستقرار ‏الاقتصادي‎.‎

وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 التي أقيمت على أرض مدينة ‏المعارض بدمشق، ‏خلال الفترة من الـ 28 من آب حتى الـ 5 من ‏أيلول عام 2025 الماضي، شهد حضوراً ‏جماهيرياً كبيراً بلغ مليونين و261 ‏ألف زائر، وتجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة 935 ‏مليار ليرة ‏سورية‎.‎