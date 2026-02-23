ورشات الكهرباء في دير الزور تجري أعمال صيانة لخطوط التوتر المتوسط والمنخفض

ذهب حوران الأحمر.. رحلة الرمان من البستان إلى التبريد والتصدير
مستويات مهارية واعدة في بطولة دمشق للأشبال والناشئين بكرة القدم
مشفى حلب الجامعي يضع جهاز تصوير طبقي محوري بالخدمة لتعزيز قدراته التشخيصية
محافظ حلب عزام الغريب يتفقد قرية زيتان بريف المحافظة الجنوبي بعد فيضان نهر قويق
أهالي القنيطرة: تحسن في تنظيم الدور وسرعة إنجاز المعاملات في مديرية الأحوال المدنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى