أسواق حلب تنبض بالحياة قبيل موعد الإفطار

وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يطلع على الواقع الصحي في مشفى منبج الوطني
كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق
قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو محافظة السويداء
مدينة تشرين الرياضية في دمشق، خطة استثمارية لإعادة التأهيل والتطوير
حافلة الثقافة تنظم فعاليات تعليمية وترفيهية متنوعة لـ 50 طفلاً في بانياس
