جولة رقابية في سوق خان أرنبة بالقنيطرة لضبط الأسعار

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً خاصاً يضمن حقوق الكرد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون
مشاهد لدخول رتل من وحدة A1 التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة الطبقة بريف الرقة
المولوي لـ سانا: صناعيون من خارج سوريا أبدوا استعدادهم لدعم صندوق التنمية السوري
افتتاح فرع لمديرية الأحوال المدنية في منطقة الحمدانية بحلب
المدير العام لشركة “عمران” يوضح لـ سانا إنجازات الشركة خلال 2025 وخطتها للعام الحالي
