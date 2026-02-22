الدراما السورية في رمضان.. إنتاج مشترك يجمع بين البيئة الشامية والقصص الاجتماعية

قدم الرئيس أحمد الشرع درع النصر لوزارة الدفاع ورفاق درب التحرير تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم
شوارع حمص القديمة في ليلة رأس السنة الميلادية
افتتاح عدد من المدارس في حمص مع بداية العام الدراسي الجديد
كورال غنائي ومسرحية تفاعلية يرسمان البسمة على وجوه الأطفال في معرض دمشق الدولي للكتاب
الشؤون السياسية في حمص تعيد عقاراً لأصحابه قانونياً بعد عقود على إشغاله
