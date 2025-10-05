ماذا يتمنى أهالي اللاذقية من أعضاء مجلس الشعب الجديد؟

وفد طبي سعودي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ‏الإنسانية يصل دمشق لإجراء عمليات جراحية
إبداع 30… بازار نسائي للأعمال اليدوية والمأكولات المنزلية في حمص
الدفاع المدني: سيطرنا على 90 بالمئة من الحرائق في ريف اللاذقية
مؤتمر القمح.. قرارات لدعم حقوق العمال وحلول لمشكلات الفلاحين
سوق الجزماتية في حي الميدان الدمشقي.. إقبال ملحوظ على شراء الحلويات مع انخفاض أسعارها مقارنة بالسنوات الماضية
