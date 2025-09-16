مبادرة تطوعية في دوما بريف دمشق لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم الجامعية
نادي جاسم يفوز على داعل في بطولة كأس شهداء درعا
جهود حكومية لإحياء تربية الجاموس في سهل الغاب بحماة
المولوي لـ سانا: صناعيون من خارج سوريا أبدوا استعدادهم لدعم صندوق التنمية السوري
جلسة حوارية لمديرية الإعلام في إدلب حول برنامج حملة “الوفاء لإدلب”
جناح القوى الجوية في الجيش العربي السوري يثري ملتقى “وجهتك الأكاديمية” في جامعة دمشق
طلاب إدلب الناجحين في الثانوية العامة يتحدثون عن مشاركتهم في ملتقى “وجهتك الأكاديمية”
مسرح الطفل في مهرجان ربيع حماة فضاء يجمع بين المتعة والتعلم
