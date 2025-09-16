نادي جاسم يفوز على داعل في بطولة كأس شهداء درعا

بين الحياة والموت.. شاهد من زملكا يروي تفاصيل عن مجزرة الكيماوي
حضور لافت للشركات المصرية في معرض دمشق الدولي
المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض محمد حمزة: دورة هذا العام تعكس صورة سوريا الواثقة
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع عدد من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية في القنيطرة
فريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) يُجري نحو 25 عملية قلب مجاناً في مشفى الأمراض القلبية بمدينة حلب
