لحظة انسحاب قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي

كلمة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
عبد الرحيم عطون لـ سانا: نعمل على توحيد الخطاب الشرعي وردم الخلافات عبر حوار العلماء
وقفة تضامنية في مدينة حماة مع المدنيين في قطاع غزة بمناسبة مرور عامين على حرب الإبادة
وزير الثقافة يفتتح المركز الثقافي في تلكلخ بريف حمص الغربي
سوق الحميدية الأثري بدمشق.. مقصد الزوار من داخل سوريا وخارجها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى