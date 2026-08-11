صيانة وتأهيل آبار مياه شرب في بلدة حضر بريف القنيطرة ‏الشمالي

القنيطرة-سانا‏

تواصل ورشات الصيانة والإصلاح في وحدة مياه خان أرنبة، ‏التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة ‏القنيطرة، أعمال تأهيل عدد من آبار مياه الشرب في بلدة حضر ‏بريف المحافظة الشمالي، بهدف رفع جاهزية المصادر المائية ‏وتعزيز استقرار التغذية لدى الأهالي.‏

وأفادت الشركة وفق ما ذكرت مديرية إعلام القنيطرة على تلغرام ‏اليوم الثلاثاء، بأن الورشات نفذت أعمال الكشف الفني على البئر ‏الجديدة في البلدة لتقييم حالة الكبل والتجهيزات تمهيداً لاستبدالها ‏وفق المتطلبات الفنية، إضافة إلى سحب الغاطسة من بئر حضر ‏الشرقي وإنزال كاميرا الآبار للوقوف على حالته الفنية، ووضع ‏خطة الصيانة اللازمة لإعادة تشغيله بكفاءة.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة لمعالجة الأعطال ورفع ‏كفاءة منظومة مياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة ‏المقدمة لنحو 9 آلاف نسمة من أهالي المنطقة.‏