صيانة وتأهيل آبار مياه شرب في بلدة حضر بريف القنيطرة ‏الشمالي

القنيطرة-سانا
تواصل ورشات الصيانة والإصلاح في وحدة مياه خان أرنبة، التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القنيطرة، أعمال تأهيل عدد من آبار مياه الشرب في بلدة حضر بريف المحافظة الشمالي، بهدف رفع جاهزية المصادر المائية وتعزيز استقرار التغذية لدى الأهالي.
وأفادت الشركة وفق ما ذكرت مديرية إعلام القنيطرة على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن الورشات نفذت أعمال الكشف الفني على البئر الجديدة في البلدة لتقييم حالة الكبل والتجهيزات تمهيداً لاستبدالها وفق المتطلبات الفنية، إضافة إلى سحب الغاطسة من بئر حضر الشرقي وإنزال كاميرا الآبار للوقوف على حالته الفنية، ووضع خطة الصيانة اللازمة لإعادة تشغيله بكفاءة.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة لمعالجة الأعطال ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لنحو 9 آلاف نسمة من أهالي المنطقة.