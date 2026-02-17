تصريح وزير الإدارة المحلية والبيئة لـ سانا حول نتائج جولته في محافظة إدلب

إعادة تأهيل مشفى معرة النعمان الوطني
كلية الحقوق في جامعة دمشق تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها
محطة رام حمدان في ريف إدلب، نموذج في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للزراعة
اختتام دورة تدريبية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
احتفال طلاب القنيطرة بذكرى النصر والتحرير في كلية التربية الرابعة
