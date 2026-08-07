فنية الملاكمة في اللاذقية تقيم بطولة المحافظة للناشئين تحضيراً لبطولة الجمهورية

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية للملاكمة في محافظة اللاذقية، اليوم الجمعة، على حلبة صالة الملاكمة في الملعب البلدي، بطولة المحافظة لفئة الناشئين، تحضيراً لبطولة الجمهورية.

وشهدت البطولة مشاركة 45 لاعباً من مختلف أندية المحافظة، في خطوة تهدف إلى انتقاء اللاعبين النخبة، ووضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيمثل اللاذقية في بطولة الجمهورية.

وأوضح ربيع حجار، عضو الاتحاد السوري للملاكمة والمشرف على اللعبة في محافظات اللاذقية وطرطوس وإدلب، لمراسل سانا، أن البطولة تأتي ضمن التحضيرات الجارية لاختيار المنتخب المشارك في بطولة الجمهورية للناشئين، والمقررة إقامتها في مدينة النبك بريف دمشق.

يذكر أن الاتحاد السوري للملاكمة حدد يوم السبت 15 آب الجاري موعداً لإجراء عملية الوزن للاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية لفئة الناشئين من مواليد عامي ‏2010 و2011، على أن تنطلق المنافسات بعدها مباشرة لتحديد أصحاب المراكز الأولى في مختلف الأوزان، وذلك في إطار خطة تطوير قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة.