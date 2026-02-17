حملة مساعدات من مدينة سلمية إلى الأهالي المتضررين في مخيمات إدلب

بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
محافظ إدلب لـ سانا: صندوق التنمية السوري يضمن عودة كريمة للعائلات المهجرة
قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري يعملون على تأمين النازحين من حي الشيخ مقصود
تردي الواقع الخدمي في حي البدو بالرقة، والأهالي يطالبون بإعادة تأهيل الطرقات
زهراء عمر.. من النزوح ومواجهة التحديات إلى نموذج للإصرار على النجاح في تركيا
