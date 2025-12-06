المشاركون في مجلس قبائل الشركس: توحيد الصف وخدمة الدولة والمجتمع

انطلاق حملة تعزيز اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين في دمشق
لاجئون سوريون يعودون إلى الوطن ويحولون خبراتهم في الخارج إلى مشاريع اقتصادية ناجحة
ملتقى وطني في دمشق لبحث دور الموارد البشرية في دعم المؤسسات وتحسين بيئة العمل
رغم قلة الإمكانيات.. مشفى دمشق (المجتهد) مستمر بتقديم خدماته العلاجية للمواطنين
تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد بقوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس برعاية وزير الداخلية
