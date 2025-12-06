المشاركون في مجلس قبائل الشركس: توحيد الصف وخدمة الدولة والمجتمع
لوحة جدارية في درعا تجسد معاناة السوريين ومسيرة التحرير
مشروع لإطلاق أكبر مجمّع لرعاية الأيتام في سوريا خلال مؤتمر “عام على النصر” بدمشق
وزارة الإعلام تكرّم ذوي الشهداء الإعلاميين الذين ارتقوا خلال تغطية معركة ردع العدوان
الدرّاج السوري عبدالله الملك يصل إلى اللاذقية بعد رحلة من بيروت بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
عودة الحياة إلى جبل الأكراد في اللاذقية بعد عودة آلاف المهجرين منذ التحرير
ندوة في المعرض العسكري للثورة السورية بمدبريف دمشق، تروي تضحيات الثوار للوصول إلى التحرير
ماذا قال أهالي مدينة حماة في ذكرى النصر وتحرير مدينتهم؟
Sign in to your account
تذكرني