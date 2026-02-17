ترميم جسر يربط 10 قرى في جبل التركمان بريف اللاذقية

مشاهد لمواقع تنظيم “داعش” الإرهابي التي قصفها التحالف الدولي يوم أمس في بلدة التبني بدير الز
مشاهد من الجو للبيوت البلاستيكية في ريف طرطوس
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارتا الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة اللاذقية
مجلس الصلح في ناحية سنجار بريف إدلب حماية النسيج المجتمعي عبر التسويات
مجموعة هذه حياتي تطلق مبادرة “شارك كتابك” في المكتبة الوطنية بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى