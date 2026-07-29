القائم بأعمال السفارة السورية في برلين بكلمة قبيل إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من برلين إلى دمشق
ندوة حوارية في إدلب بعنوان “استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات” بهدف دعم الطلاب نفسياً
الحصري: إقلاع أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق
«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي
اختتام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
مشاهد من اليوم الأخير لمعرض الزراعة والغذاء والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
“دور الشباب في المجتمع” ندوة في عفرين بريف حلب تركز على أهمية تمكين الشباب فكرياً وثقافياً
إجراء 400 عملية مجانية لإزالة الساد ضمن حملة “بصر 4” في مشفى اللاذقية الوطني
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