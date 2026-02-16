وزير الزراعة لـ سانا: الاستراتيجية الوطنية الزراعية تمثل إطاراً شاملاً لتحقيق الأمن الغذائي

انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق
وزير الأشغال العامة يبحث مع محافظ درعا مشاريع إعادة الإعمار وتطوير الواقع العمراني
تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق
الانتهاء من تأهيل محطة مياه السكرية في مدينة البوكمال لتوفير مياه نظيفة وآمنة لسكان المنطقة
مصابون يتلقون العلاج في مشفى درعا جراء الانفجار الذي وقع خلال حفل زفاف في بلدة عابدين بريف
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى