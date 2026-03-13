إدلب تستضيف أول دورة تخصصية في المبارزة لمعلمي التربية الرياضية
جبل كللي في ريف إدلب يطوي صفحة التهجير.. بداية حياة جديدة للعائدين إلى قراهم وبلداتهم
مجلس مدينة الطبقة في الرقة يتابع أعمال إزالة الكتل الإسمنتية من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية
طرطوس تضيء شوارعها بالفوانيس في مسير رمضاني يعزز روح المحبة
مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب تنظم فعالية توعوية ترفيهية للأطفال في سوق الإنتاج
استمرار أعمال تأهيل خط رميلان حمص لضمان تدفق النفط إلى المصافي
جولات رقابية على أسواق القنيطرة لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية
مديرية الزراعة في إدلب تجري إحصاءً شاملاً للثروة الحيوانية لدعم المربين
