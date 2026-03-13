جبل كللي في ريف إدلب يطوي صفحة التهجير.. بداية حياة جديدة للعائدين إلى قراهم وبلداتهم

ورشة تدريبية للمحامين بحماة حول توثيق الانتهاكات الجسيمة في زمن النظام البائد
بازار الفرح مبادرة لدعم السيدات والحرف اليدوية في صالة الشعب بدمشق
انطلاق فعاليات مؤتمر كارلتون الاستثماري في المركز الثقافي بإدلب بحضور محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
لحظة وصول وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى قصر الضيافة في موسكو
شهادات المشاركين تبرز قوة معرض دمشق الدولي: يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى