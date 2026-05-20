جلسة بمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية لتعزيز التعاون بين آليات المساءلة السورية والتحقيق الدولية

نظمت البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي جلسة نقاش بعنوان “الأدوار والمسؤوليات في السعي لتحقيق المساءلة بعد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا” باستضافة في دارة السفير الأسترالي في لاهاي، وذلك بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، وعدد من الخبراء والجهات المعنية بملفات العدالة والمساءلة.

وقال المندوب الدائم لسوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب في افتتاح الجلسة: إن” سوريا تبذل جهوداً كبيرة لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بوصلتها في هذه العملية هم الضحايا والناجون والناجيات، وهذا يستدعي تعاون المنظمات الدولية التي عملت على مدار سنوات على التحقيقات مع مسارات المساءلة الوطنية في سوريا”، مؤكداً أن سوريا تتخلص من تلك الحقبة المظلمة لتستبدل الإفلات من العقاب بالعدالة والمساءلة.

وفي السياق، أوضح كتوب في تصريح لـ سانا أن “الفعالية ركزت على تعزيز التعاون بين آليات المساءلة السورية وآليات التحقيق الدولية، بما فيها الآليات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة”.

ولفت كتوب إلى أن هذه الفعالية تأتي لتعزيز التعاون بين الحكومة السورية وآليات المساءلة الوطنية، وبين الآليات الدولية التي تشكلت خلال سنوات الثورة، بما يسهم في دعم مسارات العدالة والمساءلة وحفظ حقوق الضحايا.

‏وركزت الجلسة على سبل المضيّ قدماً في تحقيق المساءلة بعد الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا، ودور التحقيقات والتوثيق والتعاون الدولي في دعم جهود المحاسبة الوطنية.

بدوره، أشار المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـ سانا، إلى أن النقاشات خلال الجلسة تناولت ضرورة استمرار مسار المحاسبة، لافتاً إلى دور حلفاء نظام الأسد، ولا سيما الفيتو الروسي، في تعطيل جهود المساءلة خلال السنوات الماضية.

وأكد عبد الغني أن سوريا بعد سقوط النظام بحاجة إلى دعم كبير للتعامل مع مخزون الأسلحة الكيميائية وتفكيكه، إلى جانب دعم مسار المحاسبة وتعويض الضحايا.

وتناولت الجلسة سبل إدراج ملف الأسلحة الكيميائية ضمن إطار أوسع للعدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى أهمية حفظ الأدلة والتوثيق والتعاون الدولي في دعم أي مسارات قضائية مستقبلية، ومنع الإفلات من العقاب.

وشارك في تنظيم الفعالية الممثليات الدائمة لكل من أستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالشراكة مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبحضور ياسمين نحلاوي من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، وفضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، و ايديتا مينون رئيس قسم التحقيقات في الآلية الدولية المحايدة