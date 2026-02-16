حاضنة تقانات المعلومات في حمص تستعرض ستة مشاريع تمهيداً لدمجها في سوق العمل

جناح الخيول العربية الأصيلة، نقطة جذب للزوار في معرض دمشق الدولي
مجلس مدينة حلب يبدأ أعمال إزالة مكب نفايات في منطقة الشيخ سعيد
اجتماع في درعا لبحث تحديات القطاع الزراعي وسبل رفع إنتاجية المزارعين
وزير الداخلية: الأيادي الشريرة ستفشل في ضرب وحدة الشعب السوري
تعاون أكاديمي بين جامعتي حمص والقلمون لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات
