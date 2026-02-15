محاضرة لمدرب التنمية البشرية السعودي ياسر الحزيمي ضمن فعاليات معرض الكتاب

احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير
دخول رتل من آليات الدفاع المدني إلى حي الشيخ مقصود في حلب لإزالة السواتر وفتح الطرقات
“لنبقى في حماة”.. فعالية ثقافية وفنية متنوعة تكرس تراث المدينة
نشاط لافت في مرفأ طرطوس خلال اليومين الماضيين مع وصول 81 ألف طن من القمح و13 ألف طن من الشعير
2500 من أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود ضمن قافلة العودة الثالثة القادمة من عفرين
